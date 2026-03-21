17:58, 21 марта 2026

В офисе Орбана назвали возможную атаку ВСУ на «Турецкий поток» нападением на НАТО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Возможная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод «Турецкий поток» будет расцениваться как нападение на НАТО. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Если бы на турецкой территории было совершено нападение на трубопровод "Турецкий поток", это было бы расценено как нападение на страну НАТО», — отметил чиновник.

Гуйяш подчеркнул, что у европейских стран не должно быть сомнений относительно готовности Киева нанести удар по газопроводу и тем самым поставить под угрозу их энергетическую безопасность.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина снимет нефтяную блокаду Венгрии на следующий день после проведения выборов в парламент республики. Он отметил, что деньги у Киева закончатся раньше, чем нефть у Венгрии.

