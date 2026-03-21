В России предложили европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

Дмитриев предложил европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х предложил жителям Европейского союза (ЕС), когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить свое руководство и их решения.

«Помяните их у бензоколонки», — написал он.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой запечатлены глава дипломатии ЕС Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Латвии Эвика Силиня.

Ранее нефтегазовый гигант TotalEnergies объявил, что ограничит цены на бензин на своих автозаправочных станциях во Франции, чтобы смягчить влияние связанной с событиями на Ближнем Востоке «исключительной волатильности рынка».