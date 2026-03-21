Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 21 марта 2026Россия

В России предложили европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

Дмитриев предложил европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х предложил жителям Европейского союза (ЕС), когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить свое руководство и их решения.

«Помяните их у бензоколонки», — написал он.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой запечатлены глава дипломатии ЕС Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Латвии Эвика Силиня.

Ранее нефтегазовый гигант TotalEnergies объявил, что ограничит цены на бензин на своих автозаправочных станциях во Франции, чтобы смягчить влияние связанной с событиями на Ближнем Востоке «исключительной волатильности рынка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok