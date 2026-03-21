08:30, 21 марта 2026Мир

В России выказались о конфликте Мерца и Трампа

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Мерц решительно настроен против MAGA и Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц продемонстрировал свое реальное отношение к движению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку вновь великой»). Оно явно негативное, такой вывод сделал в соцсети X спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мерц подтверждает, что он решительно настроен против MAGA. Бюрократы Великобритании и ЕС больше не скрывают своих истинных убеждений в отношении этого движения и Трампа», — так прокомментировал конфликт между канцлером ФРГ и американским лидером глава РФПИ.

Ранее Мерц заявил о «не очень хороших отношениях» с Трампом. «То, что они делают с культурой и СМИ, то, как они обращаются друг с другом, — это не наше понимание демократии. У нас другое понимание», — выразил критику в адрес MAGA немецкий политик.

