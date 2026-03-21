19:29, 21 марта 2026Мир

Во Франции запустили петицию об отмене антироссийских санкций
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции запустили петицию об отмене антироссийских санкций на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов: (...) снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам», — написал он.

При этом политик подчеркнул, что для этого требуется выход Франции из Европейского Союза (ЕС), так как именно объединение принимает решения о введении ограничительных мер.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Впоследствии президент республики Макрон связал произошедшее с поддержкой Украины.

    Последние новости

    Стало известно о состоянии троих пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

    Во Франции создали петицию об отмене антироссийских санкций

    Evolute поднял цены на доступный кроссовер в России

    Стало известно о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи

    Эксперт назвал целью США в войне с Ираном захват ресурсов

    Стало известно об эвакуации детей из Славянска «в никуда»

    Водитель электровелосипеда сбил ребенка на самокате в Москве

    Премьер Словакии предупредил ЕС о пустых заправках из-за отказа от российской нефти

    Петросян и Гуменник выиграли программу на Кубке Первого канала

    Появились фото 41-летней Скарлетт Йоханссон без макияжа

    Все новости
