12:29, 21 марта 2026Мир

Встречу Трампа с японским премьером назвали позором

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Встречу премьер-министра Японии Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом назвали позором. С таким заявлением выступил японский Комитет мира, передает РИА Новости.

Организация раскритиковала японо-американский саммит, назвав действия премьера Такаити «ненормальными», а ее отношение к Трампу «позорит страну перед мировым сообществом».

Такаити вызвала недовольство комитета мира тем, что не осудила атаку США на Иран, являющуюся нарушением Устава ООН. Вместо этого премьер заявила, что «только Дональд может принести миру мир и процветание», и выразила готовность «твердо поддерживать» действия США.

Организация призывала японские власти потребовать от Вашингтона прекращения атак на Иран и «отказаться от любого сотрудничества в незаконной войне и действовать в соответствии с конституцией и международным правом».

Граждане Японии также выразили недовольство премьер-министром страны из-за ее молчания после шутки Трампа про Перл-Харбор.

