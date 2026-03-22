22 марта весь мир отмечает праздники, напоминающие о том, как важно беречь водные ресурсы для себя и будущих поколений. А еще в этот день православные христиане вспоминают подвиг сорока воинов, которые не испугались гибели ради собственной веры. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечаем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День Балтийского моря

22 марта в России и в мире отмечается День Балтийского моря — праздник, учрежденный, чтобы напомнить о важности сохранения этого природного чуда.

Изначально Балтийское море было ледниковым озером, в котором даже ходили айсберги. Но со временем оно разрослось до нынешних размеров. До XVIII века в России его называли «Варяжским морем».

Праздники в мире

Всемирный день водных ресурсов

Тема ограниченных водных ресурсов — одна из самых острых у экологов. Каждый год десятки тысяч людей уходят из жизни из-за недостатка чистой пресной воды и антисанитарии.

Чтобы напомнить людям о том, как важно беречь и ценить воду, а также сохранять водоемы чистыми, в 1992 году ООН приняла решение установить Всемирный день воды. Праздник приняли под лозунгом «Наш последний шанс спасти планету».

Международный день таксиста

22 марта — профессиональный праздник у таксистов. В этот день в 1907 году в Англии впервые появились автомашины со счетчиками, водители которых брали деньги с пассажиров за время, проведенное в пути. Изначально счетчики назывались "таксиметрами". Слово имеет французское происхождение: «такс» — это «плата» с французского. А от названия таксиметров и пошли слова «такси» и «таксист».

Какие еще праздники отмечают в мире 22 марта

Международный день ластоногих

День гордости Гриффиндора в США

День телевидения в Японии

День баварских блинчиков

Какой церковный праздник 22 марта

День сорока Севастийских мучеников

22 марта православные христиане вспоминают подвиг и мученические страдания сорока воинов из Севастии (территория современной Турции — прим. «Ленты.ру»), которые в IV веке подверглись гонениям со стороны язычников за веру в Христа.

Севастийских мучеников держали в темнице, но они не отреклись от Иисуса. Тогда их оставили на ночь замерзать у ледяного озера, но утром увидели, что лед растаял, а озеро наполнилось теплой водой. После этого их решили предать сожжению, а кости бросить в воду, чтобы никто не смог их достать.

День Албазинской иконы Божией Матери

22 марта — день почитания главной святыни Приамурья, Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть бысть». Неизвестно, когда именно и кто написал эту икону, но она явилась православным в Приамурье в XVI веке, во время противостояний с Китаем. С тех пор ее считают одной из главных икон — хранительниц русских воинов.

В 1886 году 22 марта официально закрепили в качестве дня празднеств в честь иконы. В тот год в Благовещенске бушевала эпидемия скарлатины. И, по легенде, после первой же службы в честь святыни болезнь отступила от города и его окрестностей.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 марта

День памяти мученика Урпасиана Никомидийского

День памяти праведного Тарасия Ликаонийского

Приметы на 22 марта

Если синицы запели — ждать скорого тепла.

Если 22 марта тепло — то и последующие 40 дней пройдут без заморозков.

Если прилетели зяблики — ждать морозов.

Кто родился 22 марта

Эндрю Ллойд Уэббер (78 лет)

22 марта 1948 года родился Эндрю Ллойд Уэббер — британский композитор, легенда мюзиклов. В соавторстве с поэтом Тимом Россом он написал несколько мюзиклов, которые стали классикой не только на Бродвее, но и во всем мире. Среди них «Кошки», «Иисус Христос — суперзвезда», «Призрак оперы», «Звуки музыки».

Российский певец Валерий Сюткин появился на свет в 1958 году в Москве. Его путь к славе оказался довольно долгим и тернистым — он успел поработать и грузчиком, и поваром. В 1990 году Сюткин стал солистом рок-н-ролл группы «Браво». Именно его песни сделали коллектив знаменитым и возродили культуру стиляг.

