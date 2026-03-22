00:55, 22 марта 2026Мир

Минфин Австрии предупредил о возможных последствиях для ЕС войны на Ближнем Востоке

Мартербауэр: Глупая война с Ираном может подорвать экономический рост Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

«Ненужная и глупая война» на Ближнем Востоке может подорвать экономический рост в Европе, заявил глава Минфина Австрии. Об этом пишет Kronen Zeitung.

По мнению политика, европейские власти будут вынуждены сокращать бюджет, чтобы удержать курс на целевые показатели. На данный момент ЕС двигается в правильном направлении: экономика восстанавливается, а инфляция снизилась до чуть более 2 процентов, добавил он.

«И вот разразилась эта ненужная и глупая война, которая рискует подорвать экономический рост в Европе», — предупредил министр. По его мнению, операция Израиля и США в Иране внесла неопределенность в планирование бюджета Австрии.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС ускорить наполнение газохранилищ.

    Последние новости

    «Большинство крутит пальцем у виска». Президент Молдавии предложила объединить страну с Румынией. Как на это реагируют молдаване?

    На Западе назвали самое мощное оружие Ирана в конфликте с США и Израилем

    В Китае рассказали о двойном конфузе Макрона при попытке надавить на Россию

    Названа отрасль с самым большим приростом зарплаты за год

    Орбан заявил о невозможности запугать Венгрию

    Глава Аргентины сделал неожиданное заявление об энергобезопасности Европы

    Эксперт назвал мясорубкой тактику ВСУ под Константиновкой

    Предсказан затяжной энергокризис из-за иранского конфликта

    В части Киева пропали свет и вода

    Минфин Австрии предупредил о возможных последствиях для ЕС войны на Ближнем Востоке

