21:20, 21 марта 2026

Еврокомиссия призвала страны ЕС ускорить наполнение газохранилищ

FT: Еврокомиссия призвала страны ЕС ускорить наполнение своих газохранилищ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Европейская комиссия призвала страны Евросоюза (ЕС) ускорить наполнение своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на фоне эскалации на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал европейские правительства снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80 процентов мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных показателей блока.

Он также посоветовал странам постепенно начать заполнять хранилища, чтобы избежать летнего ажиотажа и давления на рынки. Чиновник считает, что Европа должна коллективно ответить на энергетическую нестабильность.

Ранее Йоргенсен заявил, что Европейский союз не должен снова начинать закупать российские энергетические ресурсы. Он подчеркнул, что ЕК дала очень четкий сигнал: в будущем ЕС не импортирует из России ни одной молекулы.

