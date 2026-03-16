14:35, 16 марта 2026Экономика

Еврокомиссия пафосно отказалась от энергоносителей из России

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС не купит у России ни одной молекулы энергоносителей
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Призыв бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера вернуться к импорту дешевых российских энергоносителей — это ошибка. Об этом заявил еврокомиссар ЕС Дан Йоргенсен. Его процитировало ТАСС.

По его словам, Европейский союз не должен снова начинать закупать российские энергетические ресурсы. Йоргенсен подчеркнул, что ЕК дала очень четкий сигнал: в будущем ЕС не импортирует из России ни одной молекулы.

В начале февраля Барт Де Вевер констатировал драматичную ситуацию в европейской, а особенно бельгийской и немецкой промышленности. По его словам, за последние четыре года число закрытых предприятий в европейской химической промышленности выросло в шесть раз. Европа потеряла десять процентов производственных мощностей в этой отрасли.

Позже 14 марта он призвал Европейский союз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию, назвав сделку с Россией единственным возможным решением. Эта идея вызвала критику со стороны вице-премьера и главы МИД Бельгии Максима Прево, который обвинил Де Вевера в подрыве европейской солидарности.

