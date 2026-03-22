07:00, 22 марта 2026

Экс-депутат Рады объяснил провокации Зеленского против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» объяснил провокации президента Украины Владимира Зеленского против Ирана.

По его словам, таким образом он пытается привлечь внимание к собственной персоне и Украине, поскольку на фоне эскалации на Ближнем Востоке эта тема отошла на второй план.

«Всеми этими заявлениями про этот дрон, который они предлагают настойчиво странам Персидского залива, все заявления Зеленского по Ирану — это все попытка привлечь внимание», — отметил Царев.

Экс-депутат добавил, что ситуация в Иране в целом не отражается на Украине, однако личная особенность президента — это желание внимания к себе.

Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

