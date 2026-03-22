Европейская страна резко сократила поставки вина в Россию

РИА Новости: Стоимость экспорта французского вина в Россию упала в 2,3 раза

По итогам января 2026 года суммарная стоимость экспорта французского вина в Россию сократилась более чем в два раза в месячном выражении. О резком падении поставок этого алкогольного напитка из европейской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период показатель снизился до 2,2 миллиона евро, хотя в декабре прошлого года он оценивался в 5 миллионов. Таким образом, стоимость экспорта сократилась в 2,3 раза.

В результате Франция в начале года выпала из тройки крупнейших экспортеров вина в Россию среди стран ЕС. Она опустилась на шестую строчку рейтинга. Выше нее в списке оказались Италия с долей в 37,5 процента, Латвия (18,6 процента), Польша (15,2 процента), Португалия (7,6 процента) и Испания (6,7 процента). Доля же Франции составила 6,4 процента.

Резкое падение поставок европейского вина на российский рынок фиксируется на фоне повышенных импортных пошлин. Частично компенсировать просадку в феврале помогла Грузия, нарастившая экспорт этого вида алкоголя в РФ на две трети. За последний зимний месяц стоимость поставок вина из этой постсоветской страны достигла 13,1 миллиона долларов. В годовом выражении показатель увеличился на 44 процента.