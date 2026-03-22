Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:25, 22 марта 2026Экономика

Европейская страна резко сократила поставки вина в Россию

РИА Новости: Стоимость экспорта французского вина в Россию упала в 2,3 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom  

По итогам января 2026 года суммарная стоимость экспорта французского вина в Россию сократилась более чем в два раза в месячном выражении. О резком падении поставок этого алкогольного напитка из европейской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период показатель снизился до 2,2 миллиона евро, хотя в декабре прошлого года он оценивался в 5 миллионов. Таким образом, стоимость экспорта сократилась в 2,3 раза.

В результате Франция в начале года выпала из тройки крупнейших экспортеров вина в Россию среди стран ЕС. Она опустилась на шестую строчку рейтинга. Выше нее в списке оказались Италия с долей в 37,5 процента, Латвия (18,6 процента), Польша (15,2 процента), Португалия (7,6 процента) и Испания (6,7 процента). Доля же Франции составила 6,4 процента.

Резкое падение поставок европейского вина на российский рынок фиксируется на фоне повышенных импортных пошлин. Частично компенсировать просадку в феврале помогла Грузия, нарастившая экспорт этого вида алкоголя в РФ на две трети. За последний зимний месяц стоимость поставок вина из этой постсоветской страны достигла 13,1 миллиона долларов. В годовом выражении показатель увеличился на 44 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили вероятность мирного соглашения по Украине с Зеленским

    Российский боец UFC одержал 20-ю победу в карьере

    Посол раскрыл будущее британских военных баз на Кипре после атаки БПЛА

    Европу предупредили о серьезных последствиях энергокризиса

    Европейская страна резко сократила поставки вина в Россию

    В США сделали неутешительное заявление о 48-часовом ультиматуме Трампа Ирану

    Кучеров стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

    Экс-советник Трампа высказался об атаке на российский газовоз в Средиземном море

    В российском регионе при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

    Алаудинов обвинил Евросоюз в ведении войны против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok