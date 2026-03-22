22:29, 22 марта 2026Мир

Иран пригрозил США новыми целями для ударов

Иран пригрозил атакой по финансовым организациям, инвестирующим в ВПК США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Инвестирующие в военно-промышленный комплекс (ВПК) США финансовые организации станут следующими целями для иранских ударов. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Наряду с военными базами, законными целями [Ирана] будут считаться финансовые учреждения, поддерживающие военный бюджет США. Облигации казначейства США запятнаны иранской кровью, и кто их покупает, наносит удар по своим активам», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что Тегеран «следит за портфелями», добавив, что его слова являются «последним предупреждением» для подобных организаций.

Ранее стало известно, что Иран выпустил две баллистические ракеты по совместной американо-британской военной базе Диего-Гарсия, однако они не достигли цели. Власти Великобритании назвали действия Тегерана прямой угрозой национальным интересам королевства.

