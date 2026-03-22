Ирландия решила модернизировать флот из-за России

The Irish Times: Ирландия модернизирует свой флот из-за России

Ирландия решила модернизировать свои Военно-морские силы из-за России. Об этом сообщает The Irish Times.

«Задача — сделать это максимально эффективно и дешевле», — рассказал газете чиновник.

Отмечается, что сейчас флот Ирландии включает всего восемь кораблей, из которых служат только четыре из-за нехватки персонала, они плохо оснащены для современных задач. Страна планирует модернизировать флот до уровня территориальной обороны.

Газета также упомянула замеченное в январе 2025 года в Ла-Манше российское океанографическое судно «Янтарь», которое якобы может заниматься разведкой, представляя собой угрозу подводным кабелям.

