16:14, 22 марта 2026Россия

Лидер боснийских сербов Додик заявил о планах посетить парад Победы в Москве
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о планах посетить российскую столицу на 9 Мая. Слова экс-президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины приводит ТАСС.

После посещения торжественных мероприятий на Красной площади Додик планирует еще раз посетить Москву. Следующий визит, по его словам, будет намечен на конец мая. Тогда же лидер боснийских сербов приедет в Санкт-Петербург. Цели предстоящих визитов Додик раскрывать не стал.

По итогам президентских выборов в Республике Сербской, состоявшихся в конце ноября прошлого года, победу одержал представитель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран. Додик, в свою очередь, отказался уходить в отставку.

Ранее он призывал президента России Владимира Путина отреагировать на кризисную ситуацию в Республике Сербской. Лидер боснийских сербов утверждал, что чиновники Евросоюза (ЕС) якобы собрались задушить энтитет (государственное образование) в составе Боснии и Герцеговины, не давая его жителям нормально жить.

