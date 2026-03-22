Интернет и СМИ
23:53, 21 марта 2026Интернет и СМИ

Мизулина сообщила о проблемах с доступом в интернет

Мизулина рассказала, что у нее стабильно работает только Pinterest
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала, что испытывает проблемы с доступом ко многим приложениям, кроме Pinterest. Этим она поделилась с подписчиками в Telegram.

Мизулина ответила подписчикам, которые задавались вопросом, куда она пропала. «Смысла ставить посты нет, потому что ни у кого ничего не открывается. У меня так, все еле-еле работает», — поделилась глава ЛБИ.

Она добавила, что сейчас в основном пользуется Pinterest, потому что это единственное приложение, которое у нее стабильно работает. «Сижу, смотрю картинки и какие-то рецептики», — рассказала Мизулина.

20 марта пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера.

