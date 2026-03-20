Россияне заявили о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram из России в пятницу, 20 марта, пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщается на портале «Сбой.РФ», который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов.

По состоянию на 12:50 мск ресурс зафиксировал более 6700 жалоб на работу Telegram. Большая часть поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах при использовании мессенджера заявили пользователи из Новосибирской, Свердловской, Челябинской областей, Приморского края, Татарстана и других регионов страны.

В комментариях многие пользователи заявили, что у них не загружаются чаты и постоянно демонстрируется уведомление о попытке соединения.

Россияне также массово сообщали о неполадках у Telegram 16 марта. Большая часть жалоб тогда поступила из Москвы.

Перед этим, 12 марта, стало известно о массовом сбое у Telegram за рубежом. На проблемы в работе платформы жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии.