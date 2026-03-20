Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:46, 20 марта 2026

Россияне заявили о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера
Маргарита Щигарева
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователи Telegram из России в пятницу, 20 марта, пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщается на портале «Сбой.РФ», который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов.

По состоянию на 12:50 мск ресурс зафиксировал более 6700 жалоб на работу Telegram. Большая часть поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах при использовании мессенджера заявили пользователи из Новосибирской, Свердловской, Челябинской областей, Приморского края, Татарстана и других регионов страны.

В комментариях многие пользователи заявили, что у них не загружаются чаты и постоянно демонстрируется уведомление о попытке соединения.

Россияне также массово сообщали о неполадках у Telegram 16 марта. Большая часть жалоб тогда поступила из Москвы.

Перед этим, 12 марта, стало известно о массовом сбое у Telegram за рубежом. На проблемы в работе платформы жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok