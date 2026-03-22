Мужчина с топором и ломом пытался попасть в квартиру к москвичам

Мужчина с топором и ломом пытался попасть в квартиру к московской семье

Мужчина с топором и ломом пытался попасть в московскую квартиру, в которую ему запрещено входить по решению суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, история с квартирой началась в 2023 году. Сын семьи Смирновых, которые владеют этой жилплощадью, продал свою долю в старой квартире за 3,5 миллиона рублей. Покупатель нашелся быстро — им оказался некий Алексей. После этого семья получила новые квадратные метры по программе реновации, но встречи с соседом не прекратились.

По словам пострадавших, все это время Алексей приходил к ним, избивал жильцов на лестничных клетках, оскорблял их и ломился в квартиру. В последний раз он пришел к входной двери с топором и ломом, так что владелице пришлось вызвать полицию. Впрочем, сотрудники силовых структур, по их мнению, не сильно помогают.

Со своей проблемой Смирновы обратились в суд. Судья вынес решение о невселении, так как владелец доли купил лишь долю в праве на квартиру, но жить в ней не может, а разборки вне стен суда между ними продолжаются до сих пор. В один из визитов глава семейства подрался с Алексеем и разбрызгал в него перцовый баллончик. В результате на него возбудили дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Алексей заверил, что будет возвращаться в квартиру «вновь и вновь», так как у него нет жилья, кроме этого. Сейчас он работает без выходных и живет в машине. По его словам, он служит России с детства и имеет ранения.

