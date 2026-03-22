Минэнерго Кубы сообщило об очередном полном отключении электричества

На Кубе вновь произошло полное отключение электричества. Об очередной чрезвычайной ситуации сообщило Минэнерго страны в соцсети X.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — отметили в ведомстве. Сроки возобновления подачи электричества не уточняются.

17 марта стало известно, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя — впервые с момента прекращения поставок нефти из США. Восстановительные работы продолжались до среды. Последние месяцы на Кубе неоднократно фиксировались перебои с электричеством.

