Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 17 марта 2026Мир

Энергосистема Кубы рухнула

CNN: Энергосистема Кубы полностью вышла из строя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joaquin Hernandez / Globallookpress.com

Энергетическая система Кубы полностью вышла из строя — впервые с момента прекращения поставок нефти из США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения на острове. Причины блэкаута не уточняются.

Последние месяцы на Кубе неоднократно фиксировались перебои с электричеством. Как указывает CNN, местные власти связывают их с экономическими санкциями США.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему выпадет честь захватить Кубу. Он заявил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok