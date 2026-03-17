Энергосистема Кубы рухнула

CNN: Энергосистема Кубы полностью вышла из строя

Энергетическая система Кубы полностью вышла из строя — впервые с момента прекращения поставок нефти из США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения на острове. Причины блэкаута не уточняются.

Последние месяцы на Кубе неоднократно фиксировались перебои с электричеством. Как указывает CNN, местные власти связывают их с экономическими санкциями США.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему выпадет честь захватить Кубу. Он заявил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль