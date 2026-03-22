На Украине испугались «поворота» Европы в сторону России

Страна.ua: Европа может уменьшить поддержку Украины из-за войны США с Ираном

Европейский союз (ЕС) из-за войны США с Ираном может пойти на важное действие в отношении России, а именно на попытку восстановления отношений. О возможном «повороте» Европы пишет украинское издание «Страна.ua».

«Более всего [от войны с Ираном] пострадает Европа. Нынешний кризис ЕС встречает в сильно ослабленном состоянии и он может усугубить все проблемы. Что, в свою очередь, опасно и для Украины, так как Европа сейчас является единственным донором страны», — указано в материале.

Отмечается, что иранский конфликт и последовавшие за ним проблемы с энергоносителями могут не только поставить под вопрос утвержденные программы помощи ЕС Украине, но и «подтолкнуть» европейцев к диалогу с РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании Европы вести диалог с Россией. «Европа в сложном положении и по-прежнему не хочет с нами разговаривать», — сказал он.