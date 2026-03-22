14:11, 22 марта 2026Мир

В Кремле отметили нежелание Европы вести диалог с Россией

Песков: ЕС хочет продолжать конфликт на Украине и не желает говорить с Россией
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Евросоюз (ЕС) не желает вести диалог с Россией и хочет продолжать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом в Кремле отметили, что основной проблемой в Евросоюзе сейчас является не Украина, а оплата счетов за газ, бензин и свет. Также Песков подчеркнул нежелание Брюсселя вести диалог с Москвой. «Европа в сложном положении и по-прежнему не хочет с нами разговаривать. Она по-прежнему хочет продолжения <конфликта> на Украине и не знает, как это оплачивать», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков указал на ошибку Европы по Украине. По его словам, ЕС совершает ошибку, убеждая Украину продолжать конфликт.

