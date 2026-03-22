На Западе назвали самое мощное оружие Ирана в конфликте с США и Израилем

Telegraph: Ормузский пролив — главный козырь Ирана в конфликте с Израилем и США

Ормузский пролив — это главный козырь Ирана в конфликте с США и Израилем. С такой оценкой выступило издание The Telegraph.

«Тегеран разыграл его [козырь], фактически перекрыв водный путь, по которому на мировой рынок поставляется 20 процентов нефти и газа», — говорится в материале. Кроме того, мощным оружием Исламской Республики газета называет географию, обосновывая это тем, что она может сыграть решающую роль, как это было с песками в Ираке и горами в Афганистане.

Кроме того, The Telegraph отмечает военное значение Ормузского пролива — там Исламская Республика может использовать быстроходные катера, начиненные минами.

Ранее издание Axios писало, что проблемы с транспортировкой энергоносителей, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.