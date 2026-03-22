Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:00, 22 марта 2026

Предсказан затяжной энергокризис из-за иранского конфликта

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Проблемы с транспортировкой энергоносителей, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, могут продлиться годы, отмечает портал Axios.

«Никакое быстрое прекращение огня или соглашение по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках», — говорится в статье. При этом отмечается, что проблемы с поставками могут растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы.

По мнению финансового аналитика Capital.com Кайла Родда, удары по энергетической инфраструктуре могут привести к затяжным последствиям: восстановление мощностей, по его оценке, займет продолжительное время, а снижение цен на энергоресурсы будет происходить постепенно.

Ранее ЕЦБ фактически начал готовиться к связанному с ситуацией вокруг Ирана кризису. По данным источников Bloomberg, европейский Центробанк собирает данные о рисках, ликвидности и поведении клиентов кредитных организаций, включая прямые риски, связанные с Ближним Востоком. В ЕЦБ не стали комментировать эти обсуждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok