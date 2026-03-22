Предсказан затяжной энергокризис из-за иранского конфликта

Axios: Иранский конфликт затянет энергокризис на годы

Проблемы с транспортировкой энергоносителей, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, могут продлиться годы, отмечает портал Axios.

«Никакое быстрое прекращение огня или соглашение по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках», — говорится в статье. При этом отмечается, что проблемы с поставками могут растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы.

По мнению финансового аналитика Capital.com Кайла Родда, удары по энергетической инфраструктуре могут привести к затяжным последствиям: восстановление мощностей, по его оценке, займет продолжительное время, а снижение цен на энергоресурсы будет происходить постепенно.

Ранее ЕЦБ фактически начал готовиться к связанному с ситуацией вокруг Ирана кризису. По данным источников Bloomberg, европейский Центробанк собирает данные о рисках, ликвидности и поведении клиентов кредитных организаций, включая прямые риски, связанные с Ближним Востоком. В ЕЦБ не стали комментировать эти обсуждения.