01:32, 22 марта 2026Экономика

Названа отрасль с самым большим приростом зарплаты за год

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В 2025 году самый сильный рост средних зарплат произошел у издателей программного обеспечения — их заработок стал больше почти на 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Еще в 2024 году в среднем они получали 99 тысяч рублей, однако в ушедшем году этот показатель вырос до 196,8 тысяч. Также большой рост заработной платы продемонстрировали производители табачных изделий — на 46,6 тысячи рублей, составив 207,9 тысячи в месяц.

Третье место по этому показателю заняли сотрудники, занятые на производствах информационных носителей. Их средняя зарплата составила 284 тысячи рублей, прирост — 45 тысяч. Также в топ-5 оказалась отрасль телекоммуникации с ростом доходов на 38,7 тысячи рублей и агломерация угля — на 35,4 тысячи.

Ранее стало известно, что зарплаты курьеров в России в среднем достигли 170 тысяч рублей.

