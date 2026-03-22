Забота о себе
06:02, 22 марта 2026

Названы сильнее всего влияющие на здоровье бытовые привычки

Врач Новиков: Бытовые привычки могут приводить к хроническим заболеваниям
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Режим сна, физическая активность и питание сильнее всего влияют на здоровье человека, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков. Он объяснил, что эти бытовые привычки чаще всего формируют накопительные эффект, приводящий либо к сохранению здоровья, либо к развитию хронических заболеваний.

«Сон меньше шести часов в сутки повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, вдобавок серьезно подкашивает иммунитет, — предупредил врач. — Вторая важная привычка — питание. Когда из-за избытка сахара, соли и трансжиров нарушаются метаболические процессы, формируется атеросклероз и инсулинорезистентность».

Новиков также подчеркнул большую роль физической активности в жизни человека. Сидячий образ жизни, по его словам, по уровню вреда уже сравнивают с курением, ведь недостаток движения наносит удар по сердцу, сосудам, нарушает обмен веществ и гарантирует проблемы с позвоночником и суставами.

«Хронический стресс станет причиной гормонального сбоя, стойкого повышения давления и истощения нервной системы. И, конечно, курение и злоупотребление алкоголем напрямую укорачивают жизнь, — сказал Новиков. — Самое разрушительное действие на организм оказывает не какая-то одна конкретная привычка, а их сочетание. И именно эта четверка быстрее всего приводит к развитию серьезных заболеваний и, как следствие, сокращению продолжительности жизни».

Ранее сообщалось, что 75-летняя женщина приняла первые симптомы рака за усталость после участия в марафоне. Врач, к которому она обратилась, тоже не заметил признаков опасного заболевания и посоветовал пить обезболивающие.

