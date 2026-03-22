20:12, 22 марта 2026Бывший СССР

Пашинян публично извинился перед женщиной после ссоры в метро

Пашинян извинился перед женщиной, с которой поругался в метро из-за Карабаха
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед женщиной, с которой поругался в метро из-за Нагорного Карабаха. Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции и надеюсь, что будет повод вновь в метро или где-то встретиться и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся», — заявил политик в прямом эфире. Он добавил, что некоторые фразы озвучил «с неправильной жестикуляцией, тональностью и выражением лица».

Ссора произошла, когда Пашинян спустился в метро в Ереване. Там он поругался с пассажиркой, которая обвинила его в сдаче Нагорного Карабаха. Женщина просила политика не разговаривать с ней на повышенных тонах, но он парировал, что будет «так разговаривать».

