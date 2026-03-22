Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха

Пашинян спустился в метро и поругался с обвинившей его в сдаче Карабаха женщиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустился в метро и поругался с женщиной, обвинившей его в сдаче Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Hraparak.am в Telegram.

«Мы потратили миллиарды живущих в Армении, чтобы вы там остались, почему вы там [на территории Нагорного Карабаха] не остались?» — задал он вопрос женщине.

Диалог проходил на повышенных тонах. Женщина попросила не разговаривать с ней в таком тоне, на что Пашинян парировал: «Я буду с вами так разговаривать».

8 августа 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В документе в том числе шла речь о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.

Ранее Пашинян уже пользовался общественным транспортом. В октябре он отправился на работу на метро.

