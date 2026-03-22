04:54, 22 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы способы избежать покупки подделок в поисках брендов

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Привычка тратить несколько минут на проверку бренда и продавца способна сэкономить не только деньги, но и нервы, уверена маркетолог, руководитель коммуникационного агентства OGNEVA Media Юлия Огнева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы избежать покупки подделок.

Первое, на что стоит смотреть — цена, убеждена маркетолог. Так, скидка 70-80 процентов на люксовую косметику, одежду или технику почти всегда должна настораживать. В реальном бизнесе такие дисконты возможны либо при ликвидации остатков, либо при закрытии компании, отметила Огнева.

«Второй шаг — вбить бренд и название магазина в поисковик. У реальной компании есть цифровой след: публикации в СМИ, упоминания у блогеров, отзывы на независимых площадках. Если в выдаче — только сам сайт и несколько клонов с похожими доменами, это тревожный знак. Практический совет: добавьте к названию слова "отзывы", "подделка", "суд", "жалоба". Так можно быстро увидеть негативный фон и реальные истории покупателей», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Еще один индикатор, по ее словам, это домен. Лишние дефисы, дополнительные слова вроде «discount-official-sale», странные окончания — классический прием мошенников, предостерегла Огнева. Она посоветовала проверять, есть ли на сайте защищенное соединение (https), указаны ли контакты и юридические реквизиты. Если на сайте прописаны ИНН или ОГРН, их стоит проверить в базе ФНС России, чтобы убедиться, существует ли компания, когда она зарегистрирована и не находится ли в процессе ликвидации.

Бренд тоже можно проверить официально — через реестр Роспатент. По названию товарного знака видно, зарегистрирован ли он и кто правообладатель. Если продавец заявляет «официальное представительство», но в реестре указана другая компания, это повод насторожиться

Дополнительно стоит проверять возраст домена через любой Whois-сервис, указала маркетолог. Если сайту несколько месяцев, а на главной странице говорится о «десятилетнем опыте», налицо несоответствие, уточнила она.

«На маркетплейсах важно смотреть не только на общий рейтинг продавцов, но и на его динамику. Резкий всплеск положительных отзывов за короткий срок может говорить о накрутке. Обращайте внимание на реальные фотографии покупателей. Именно они часто показывают детали — неровные швы, отличия в логотипе, несовпадение оттенков. Полезно изучить и негативные отзывы: если продавец игнорирует претензии или отвечает шаблонно, это сигнал о возможных проблемах», — рассказала Огнева.

Материалы по теме:
Робофон, смартфон с прикуривателем и гиперкары. Что представили Apple, Samsung и другие крупнейшие компании
Робофон, смартфон с прикуривателем и гиперкары.Что представили Apple, Samsung и другие крупнейшие компании
9 марта 2026
Модные аксессуары на весну 2026 года. Какие сумки, украшения и головные уборы в тренде в новом сезоне?
Модные аксессуары на весну 2026 года.Какие сумки, украшения и головные уборы в тренде в новом сезоне?
17 марта 2026

Не менее важно проверять условия возврата, подчеркнула эксперт. Так, закон «О защите прав потребителей» позволяет отказаться от товара в течение семи дней после получения, а если порядок возврата не был предоставлен письменно — в течение трех месяцев. Легальный магазин подробно и спокойно прописывает эту информацию на сайте.

Ранее в Индии начали продавать подделку еще не вышедшего Samsung Galaxy S26 Ultra. Убедительную копию распространяют по маркетплейсам и соцсетям.

