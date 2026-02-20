В Индии скопировали еще не вышедший смартфон Samsung

В Индии начали продавать подделку еще не вышедшего Samsung Galaxy S26 Ultra

Клон Samsung Galaxy S26 Ultra появился в продаже до релиза оригинального смартфона. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты медиа обнаружили в продаже в Индии очень похожий на Galaxy S26 Ultra смартфон. Девайс, выпущенный под брендом Snexian, имеет точно такой же дизайн корпуса, дисплея и камер, которые должно получить флагманское устройство Samsung — согласно инсайдерам.

«Подделку начали распространять по маркетплейсам и соцсетям в Индии. И выглядит она очень убедительно», — заметили авторы. Аппарат получил камеру с четырьмя объективами и неизвестным сенсором. Производитель указывает, что телефон имеет 3 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. По словам специалистов, это крайне мало даже для телефона начального уровня.

Клон Galaxy S26 Ultra оценили в 72 доллара, или около 5,5 тысячи рублей.

«Дешевые подделки смартфонов часто появляются за несколько недель, а иногда и месяцев, до крупных релизов. Они используют волну утечек и слухов, ориентируясь на покупателей, которые либо не разбираются в вопросе, либо соблазнились ценой», — подытожили журналисты. Презентация новых смартфонов Samsung должна состояться 25 февраля.

В середине февраля выяснилось, что смартфон новой серии Samsung Galaxy S26+ стал доступен в продаже за две недели до официального выхода. Неизвестный выложил аппарат на сайт с объявлениями за недели до релиза.