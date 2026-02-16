Реклама

Наука и техника
09:39, 16 февраля 2026Наука и техника

Смартфон Samsung появился в продаже до релиза

Смартфон Samsung Galaxy S26+ появился в продаже за две недели до выхода
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Смартфон новой серии Samsung Galaxy S26+ стал доступен в продаже за две недели до официального выхода. На это обратило внимание издание GizmoChina.

Страница с Samsung Galaxy S26+ появилась на популярном американском сайте с объявлениями Craigslist. Его обнаружил пользователь X под ником Kakooli98, который ошибочно назвал аппарат Galaxy S26 Ultra. Журналисты GizmoChina объяснили, что раскрытый смартфон не может быть флагманом, но очень похож на Galaxy S26+.

Судя по фотографиям, аппарат имеет прямоугольный корпус с характерным дизайном в стиле устройств Galaxy, отверстие под фронтальную камеру на экране и тройную камеру на задней панели. Продавец оценил телефон в 1650 долларов, или около 127 тысяч рублей. Он не стал уточнять, каким образом еще не анонсированный девайс попал к нему в руки.

Журналисты объяснили, что раскрытый аппарат выглядит подлинным и может действительно являться Galaxy S26+. Авторы предположили, что в продаже мог появиться тестовый образец, который сотрудники Samsung использовали для проверки функциональности устройства.

Ранее Samsung заявила, что представит смартфоны серии Galaxy S26 25 февраля. Фирма должна выпустить Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

