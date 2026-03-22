Мир
22:22, 21 марта 2026

Разведка США признала устойчивость органов власти в Иране

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Пока нет никаких признаков, что режим в Иране в скором времени потерпит крах. Это признали представители американской разведки, сообщает Axios со ссылкой на источники. По его данным, с соответствующим докладом выступили директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава разведывательного управления Пентагона Джеймс Адамс.

«Они заявили, что иранское [правительство] переживает глубокий кризис управления, но нет признаков намечающегося краха», — говорится в материале. Кроме того, чиновник из администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил, что власти США до сих пор не понимают, кто стоит во главе Ирана.

Официальные лица в Израиле считают, что после смерти верховного лидера Али Хаменеи свои позиции в стране усилил Корпус стражей исламской революции.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США практически полностью выполнили миссию против Ирана, вскоре военная операция будет завершена.

