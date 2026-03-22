Россиянам напомнили о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа

Депутат ГД Нилов напомнил о праве на пенсию для никогда не работавших россиян

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал. Его слова приводит ТАСС.

Депутат напомнил о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа и подчеркнул, что такие граждане при достижении пенсионного возраста гарантированно начнут получать социальную выплату.

«Но, если ты ни дня не работал, тебе все равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума», — отметил он.

Нилов добавил, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия. Это касается россиян, имеющих нужные пенсионные баллы и трудовой стаж.

Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей. При этом за год показатель вырос на девять процентов