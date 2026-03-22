Россиянам напомнили о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:51, 22 марта 2026

Депутат ГД Нилов напомнил о праве на пенсию для никогда не работавших россиян
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал. Его слова приводит ТАСС.

Депутат напомнил о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа и подчеркнул, что такие граждане при достижении пенсионного возраста гарантированно начнут получать социальную выплату.

«Но, если ты ни дня не работал, тебе все равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума», — отметил он.

Нилов добавил, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия. Это касается россиян, имеющих нужные пенсионные баллы и трудовой стаж.

Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей. При этом за год показатель вырос на девять процентов

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok