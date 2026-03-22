15:32, 22 марта 2026

Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие шаги помогут снизить уровень холестерина без лекарств. О проверенных способах повлиять на этот показатель в анализах она поговорила с «Лентой.ру».

Врач заявила, что эффективнее всего на уровень холестерина влияет диета. По ее словам, чтобы снизить этот показатель до нормальных значений, важно уменьшить количество насыщенных жиров в рационе. Это значит, что жирные мясные продукты, колбасы, выпечку и фастфуд надо заменить на рыбу, орехи, растительные масла в разумном объеме, бобовые.

Также, как отметила Чистик, важно употреблять достаточное количество растворимой клетчатки. Растительные пищевые волокна, содержащиеся в овсянке, овощах и фруктах, уменьшат всасывание холестерина в кишечнике и тем самым нормализуют его уровень.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Еще одним важным шагом в профилактике болезней сердца терапевт назвала отказ от сигарет. «Курение ухудшает состояние сосудов и ускоряет атеросклероз даже при не самых плохих цифрах в анализах, поэтому отказ от него остается важной частью профилактики», — пояснила она.

К другим способам снизить уровень плохого холестерина в крови Чистик отнесла регулярные физические нагрузки в виде ходьбы в хорошем темпе и двух коротких силовых тренировок в неделю, соблюдение гигиены сна, а также уменьшение потребления алкоголя, особенно в вечернее время.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.

    Последние новости

    «Прогресс МС-33» отправился к МКС

    Названа причина раскола в отношениях США и Европы

    Сделки по нефти и газу в США парализовало на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    «Спартак» впервые за шесть лет обыграл «Оренбург» на выезде

    На Украине заявили о новой военной стратегии против России

    Россиянина заподозрили в поджоге квартиры и преследовании экс-жены

    Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

    Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

    Москвич обеднел на триллион рублей из-за сбоя в работе банка

    В полетах B-52 увидели предел эффективности США в операции против Ирана

    Все новости
