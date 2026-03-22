Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

Врач Чистик: Снизить холестерин без лекарств помогут диета и отказ от курения

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие шаги помогут снизить уровень холестерина без лекарств. О проверенных способах повлиять на этот показатель в анализах она поговорила с «Лентой.ру».

Врач заявила, что эффективнее всего на уровень холестерина влияет диета. По ее словам, чтобы снизить этот показатель до нормальных значений, важно уменьшить количество насыщенных жиров в рационе. Это значит, что жирные мясные продукты, колбасы, выпечку и фастфуд надо заменить на рыбу, орехи, растительные масла в разумном объеме, бобовые.

Также, как отметила Чистик, важно употреблять достаточное количество растворимой клетчатки. Растительные пищевые волокна, содержащиеся в овсянке, овощах и фруктах, уменьшат всасывание холестерина в кишечнике и тем самым нормализуют его уровень.

Еще одним важным шагом в профилактике болезней сердца терапевт назвала отказ от сигарет. «Курение ухудшает состояние сосудов и ускоряет атеросклероз даже при не самых плохих цифрах в анализах, поэтому отказ от него остается важной частью профилактики», — пояснила она.

К другим способам снизить уровень плохого холестерина в крови Чистик отнесла регулярные физические нагрузки в виде ходьбы в хорошем темпе и двух коротких силовых тренировок в неделю, соблюдение гигиены сна, а также уменьшение потребления алкоголя, особенно в вечернее время.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.