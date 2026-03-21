Россиянка предстанет перед судом за попытку уличить коллегу в бездельничестве

В Алтайском крае 52-летняя женщина считала, что ее коллега ничего не делает, поэтому решила незаконным путем доказать это начальству. Теперь за это она предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал «112».

Чтобы получить доказательства бездельничества коллеги, обвиняемая проникла в его кабинет и положила на шкаф включенный диктофон. Запись велась круглые сутки, на диктофон попали личные разговоры. Обнаружил устройство еще один работник офиса, который зашел в кабинет.

Женщину обвиняют в нарушении личной тайны. Расследование уже завершено.

