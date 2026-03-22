12:14, 22 марта 2026

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили топливно-энергетическую инфраструктуру Украины, которая использовалась в интересах украинской армии. Помимо этого, подразделения российской группировки «Центр» поразили личный состав и технику группировки батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки нейтрализовали 8 авиабомб и 244 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинские военные отступили из поселка Червоное в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится полностью под контролем ВС РФ.

