Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 22 марта 2026

FT: Сделки по нефти и газу в США парализовало на фоне конфликта с Ираном
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bing Guan / Reuters

Сделки по нефти и газу в США парализовало на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, сделки либо замедлились, либо были отложены, в то время как компании ждут определенности на рынке и в цене на топливо.

«Все замерло. У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену», — рассказал в беседе с изданием представитель одной из юридических фирм в США, специализирующихся на топливных сделках.

Ранее сообщалось, что США высвободили первые 42,5 миллиона из 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok