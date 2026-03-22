Сделки по нефти и газу в США парализовало на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, сделки либо замедлились, либо были отложены, в то время как компании ждут определенности на рынке и в цене на топливо.

«Все замерло. У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену», — рассказал в беседе с изданием представитель одной из юридических фирм в США, специализирующихся на топливных сделках.

Ранее сообщалось, что США высвободили первые 42,5 миллиона из 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.