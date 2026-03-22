Дипломат высказался о плане Зеленского вмешаться в конфликт в Иране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 22 марта 2026Мир

Экс-министр Сибал: План Зеленского вмешаться в конфликт в Иране нереализуем
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Abdul Saboor / Reuters

План украинского президента Владимира Зеленского вмешаться в конфликт с Ираном для получения финансирования из стран Персидского залива едва ли реализуем из-за их оглядки на реакцию России, заявил экс-министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.

По его словам, события на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины. Как указал дипломат, Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по беспилотникам в страны этого региона. По словам Сибала, он надеется продолжать получать внешнюю финансовую и военную поддержку.

«Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?» — высказался он.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи сообщил, что действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok