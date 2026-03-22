США отложили саммит с Китаем на неопределенный срок из-за Ирана, встреча не состоится, пока конфликт не завершится. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источников издания, в администрации решили не начинать масштабные переговоры с Китаем на фоне военных действий, чтобы избежать возможных уступок в условиях кризиса. Подготовка к встрече ранее уже велась, однако сейчас эти контакты полностью приостановлены и новые сроки не определены.

Обсуждение ключевых вопросов — торговли, технологий и стратегического соперничества — сейчас фактически остановлено. В администрации допускают, что затягивание конфликта может надолго отложить диалог с Китаем и повлиять на общий характер отношений между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года. Однако позднее он попросил китайскую сторону отложить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне войны США и Ирана.