Стало известно о мерах поддержки пострадавших от пастереллеза в Новосибирской области

Губернатор Травников: 126 семей получили соцподдержку после вспышки пастереллеза

Стало известно о мерах поддержки пострадавших от вспышки пастереллеза у скота семей в Новосибирской области. Об этом написал губернатор региона Андрей Травников в Telegram-канале.

Так, по его словам, 126 семей уже получили соцподдержку — всего на нее потратили 45,2 миллиона рублей. «Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот», — пояснил Травников. Он добавил, что работа ведется и выходные дни. Также все запланированные меры будут реализованы в полном объеме, заверил глава региона.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. 20 марта в области заявили о завершении изъятия животных в очагах заболевания.