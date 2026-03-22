Россия
13:56, 22 марта 2026Россия

Стало известно о мерах поддержки пострадавших от пастереллеза в Новосибирской области

Елизавета Гринберг (редактор)
Андрей Травников

Андрей Травников. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стало известно о мерах поддержки пострадавших от вспышки пастереллеза у скота семей в Новосибирской области. Об этом написал губернатор региона Андрей Травников в Telegram-канале.

Так, по его словам, 126 семей уже получили соцподдержку — всего на нее потратили 45,2 миллиона рублей. «Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот», — пояснил Травников. Он добавил, что работа ведется и выходные дни. Также все запланированные меры будут реализованы в полном объеме, заверил глава региона.

В марте в Сибири разразилась эпидемия пастереллеза у рогатого скота. 16 марта власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. 20 марта в области заявили о завершении изъятия животных в очагах заболевания.

    Последние новости

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    В Кремле заявили о сплочении народа вокруг руководства из-за военных действий против Ирана

    Переданных Киеву «Терминаторов» оценили

    В Кремле высказались о последствиях убийств иранских лидеров

    Раскрыты подробности о новом городском кроссовере GAC для России

    Стало известно о мерах поддержки пострадавших от пастереллеза в Новосибирской области

    Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с выявлением вспышек пастереллеза

    Бразильский футболист «Краснодара» высказался о получении российского гражданства

    США и Израиль стараются не допустить вовлечения хуситов в войну с Ираном

    Ирландия решила модернизировать флот из-за России

    Все новости
