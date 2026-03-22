Меркурис: Европа должна была изначально согласиться на условия России по Украине

Европа оказалась в опасном положении из-за отказа от условий России по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Глена Диесена.

По его словам, европейские страны терпят поражение в украинском конфликте. «Мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте», — отметил эксперт.

Он добавил, что у Европы еще «есть пусть назад» в отношениях с Москвой, но для этого необходимо возобновление диалога между сторонами.

Ранее Меркурис заявил о разрушении системы западных антироссийских санкций из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он пояснил: «Если вам приходится снимать санкции, вы наносите по ним мощный удар».