21:09, 22 марта 2026

Меркурис: Европа должна была изначально согласиться на условия России по Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европа оказалась в опасном положении из-за отказа от условий России по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Глена Диесена.

По его словам, европейские страны терпят поражение в украинском конфликте. «Мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте», — отметил эксперт.

Он добавил, что у Европы еще «есть пусть назад» в отношениях с Москвой, но для этого необходимо возобновление диалога между сторонами.

Ранее Меркурис заявил о разрушении системы западных антироссийских санкций из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он пояснил: «Если вам приходится снимать санкции, вы наносите по ним мощный удар».

    Последние новости

    НАСА заявило о неполадках на «Прогрессе»

    Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы

    В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

    Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

    Удар Ирана по району ядерного центра в Израиле объяснили

    В «Азове» выступили с дерзким призывом к украинским военным

    В Иране заявили о «предупредительном выстреле» в сторону Британии

    Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России

    Киевляне массово бросились скупать гречку

    Стала известна судьба пропавшего в Карелии мальчика

    Все новости
