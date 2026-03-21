06:25, 21 марта 2026Мир

Западный аналитик эмоционально высказался о санкциях против России

Меркурис: Западная система антироссийских санкций рушится с каждым днем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вся система западных антироссийских санкций рушится с каждым днем продолжения конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью профессору Гленну Дизену.

«Все, что касается санкций против России, что мы создавали и пытались навязать с переменным успехом последние четыре года, начнет разрушаться по мере затягивания этого кризиса», — отметил он.

Речь не о том, чтобы снять ограничения на 30 дней, а потом ввести их снова, добавил эксперт. По словам Меркуриса, «если вам приходится снимать санкции вы наносите по ним мощный удар». Так эксперт оценил недавнее смягчение антироссийский санкций из-за последствий эскалации конфликта в Иране.

Ранее США отменили действия санкций против двух россиян — Юрия Коржавина и Лидии Коржавиной. Помимо них, из списков удалили гражданина Венгрии и гражданина Узбекистана.

До этого Швейцария вывела из-под санкций семерых граждан России. Также 15 марта Европейский союз (ЕС) снял санкции с людей, против которых вводили антироссийские меры.

    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    США вскрыли стратегический резерв нефти

    В МЧС предупредили о сильном тумане в Московской области

    Экс-премьер Украины оценил влияние «бусификации» на пополнение ВСУ

    На Западе заявили о шатком положении Зеленского

    Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

    США назвали пять стран основными государственными угрозами

    Названо возможное место начала наземной операции США против Ирана

    В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

    Эксперт оценил способность Ирана защищаться от атак США и Израиля

    Все новости
