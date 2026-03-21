США отменили санкции против двух россиян

Минфин США отменил санкции против россиян Юрия Коржавина и Лидии Коржавиной

США отменили действия санкций против двух россиян — Юрия Коржавина и Лидии Коржавиной. Такие данные приводятся в заявлении на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру американского Минфина.

Согласно документу, действие ограничений прекратили в отношении граждан России Юрия и Лидии Коржавиных, которые были включены в санкционные списки против РФ в мае 2024 года. Помимо них, из списков удалили гражданина Венгрии и гражданина Узбекистана, а также базирующуюся в ОАЭ транспортную компанию Reliable Freight Services FZCO.