Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 22 марта 2026Мир

В ФРГ раскрыли скрываемую Западом горькую реальность

Сопредседатель АДГ Вайдель: Мира в Европе нельзя добиться без России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Алис Вайдель

Алис Вайдель. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Мира в Европе не будет без участия России. Такое заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью сербской газете «Политика».

«Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна», — раскрыла она.

По мнению политика, санкции и эскалация принесли вред, а для поддержания стабильного мира необходимо вести диалог с великими державами.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что противники и партнеры России будут больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов на фоне блокировки Ормузского пролива. По его словам, вскоре государства ЕС попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

    Минфин США оценил доходы России на фоне ослабления санкций Вашингтона

    Захарова высказалась о попытках героизировать украинских нацистов на Западе

    В ФРГ раскрыли скрываемую Западом горькую реальность

    Редкий дрон «Клин» показали на фото

    «Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ

    В Иране заявили о последствиях атак на электростанции страны

    В Крыму объяснили желание Киева взять Черное море необходимостью выманить деньги

    Любителей шампанского предупредили о двойной опасности

    Дилер отказал россиянке в полной компенсации за бракованную китайскую машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok