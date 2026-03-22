Сопредседатель АДГ Вайдель: Мира в Европе нельзя добиться без России

Мира в Европе не будет без участия России. Такое заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью сербской газете «Политика».

«Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна», — раскрыла она.

По мнению политика, санкции и эскалация принесли вред, а для поддержания стабильного мира необходимо вести диалог с великими державами.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что противники и партнеры России будут больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов на фоне блокировки Ормузского пролива. По его словам, вскоре государства ЕС попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами.