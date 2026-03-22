12:13, 22 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме сообщили об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 апреля у нас повышается социальная пенсия для более чем 4,3 миллиона получателей социальной пенсии. Выплаты будут повышены на 6,8 процента

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

«Социальные пенсии в основном делятся по категориям: на пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже установленного возраста для получателей страховых пенсий. Как правило, для людей, которые не смогли сформировать необходимые и достаточные индивидуальные пенсионные коэффициенты и выработать страховой стаж»,— отметила Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал.

Депутат напомнил о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа и подчеркнул, что такие граждане при достижении пенсионного возраста гарантированно начнут получать социальную выплату. Нилов добавил, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия.

    Последние новости

    Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива

    Падение американского «Жнеца» показали на видео

    Женщина упала с моста на проезжую часть в центре Москвы

    В России мужчина попал под поезд и выжил

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

    В Госдуме сообщили об индексации социальных пенсий с 1 апреля

    Шесть человек не выжили при крушении военного вертолета в Катаре

    Стало известно о новой угрозе из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В России назвали конфликт на Ближнем Востоке угрозой для большого количества стран

    В Израиле более 200 человек были ранены в результате мощных ударов Ирана

    Все новости
