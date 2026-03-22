В Госдуме сообщили об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Депутат Бессараб: С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии на 6,8 процента

С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Социальные пенсии в основном делятся по категориям: на пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже установленного возраста для получателей страховых пенсий. Как правило, для людей, которые не смогли сформировать необходимые и достаточные индивидуальные пенсионные коэффициенты и выработать страховой стаж»,— отметила Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия является социальным государством, поэтому право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал.

Депутат напомнил о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа и подчеркнул, что такие граждане при достижении пенсионного возраста гарантированно начнут получать социальную выплату. Нилов добавил, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия.