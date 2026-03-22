В Иране заявили о новой фазе борьбы после атаки на объект в Димоне

Председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X заявил о начале новой борьбы после атаки на израильский объект в Димоне.

По его словам, воздушное пространство Израиля не защищено от ударов иранских ракет.

«Неспособность израильского режима перехватывать ракеты в сильно укрепленном районе Димона означает вступление в новую фазу борьбы», — подчеркнул Галибаф. Он добавил, что для Тегерана настало время реализовать заранее подготовленные последующие планы.

Иран атаковал город Димона вечером 21 марта. Вблизи города находится главный ядерный объект Израиля. Канал Al Araby со ссылкой на государственное телевидение Ирана отметил, что атака на Димону стала ответом на удар по объекту в Натанзе и АЭС «Бушер».

