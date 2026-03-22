03:50, 22 марта 2026Интернет и СМИ

В Китае оценили реакцию России на провокацию Японии против Китая

Sohu: Россия вступилась за Китай после провокации Японии у Дяоюйдао
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Sohu оценили реакцию России на провокацию Японии против Китая. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Авторы статьи сообщили, что несколько дней назад японское рыболовецкое судно подошло к архипелагу Дяоюйдао, вмешалась береговая охрана. По мнению обозревателей, это была провокация Токио на фоне встречи японского премьера Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

Журналисты отметили, что Япония не ожидала вмешательства России, которое сорвало ее планы завоевать расположение главы Белого дома и оказать давление на Пекин.

«Россия повела себя жестко. Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были подняты в воздух и направлены на патрулирование Японского моря. Этот шаг был расценен как ответ на провокации Токио», — заявили авторы материала.

Ранее Трамп назвал Японию лучшим союзником США, чем НАТО. Он также раскритиковал Североатлантический альянс за нежелание поддержать Соединенные Штаты в разблокировке Ормузского пролива.

    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    Россиянам напомнили о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа

    Стало известно о катастрофе из-за удара Ирана по Катару

    В США предупредили о последствиях возможной победы над Ираном

    Экс-советник Трампа высказался об отказе ЕС от энергоресурсов из России

    Минпросвещения создало новый стандарт обучения для 10-11-х классов

    Поврежденный российский газовоз решили отбуксировать в Ливию

    В Китае оценили реакцию России на провокацию Японии против Китая

    На Западе рассказали о росте разногласий среди союзников Украины на фоне конфликта в Иране

    Московским автомобилистам порекомендовали повременить с заменой резины на летнюю

    Все новости
