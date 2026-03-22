В Китае оценили реакцию России на провокацию Японии против Китая

Sohu: Россия вступилась за Китай после провокации Японии у Дяоюйдао

Журналисты китайского издания Sohu оценили реакцию России на провокацию Японии против Китая. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Авторы статьи сообщили, что несколько дней назад японское рыболовецкое судно подошло к архипелагу Дяоюйдао, вмешалась береговая охрана. По мнению обозревателей, это была провокация Токио на фоне встречи японского премьера Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

Журналисты отметили, что Япония не ожидала вмешательства России, которое сорвало ее планы завоевать расположение главы Белого дома и оказать давление на Пекин.

«Россия повела себя жестко. Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были подняты в воздух и направлены на патрулирование Японского моря. Этот шаг был расценен как ответ на провокации Токио», — заявили авторы материала.

Ранее Трамп назвал Японию лучшим союзником США, чем НАТО. Он также раскритиковал Североатлантический альянс за нежелание поддержать Соединенные Штаты в разблокировке Ормузского пролива.