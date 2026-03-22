01:33, 22 марта 2026

В Китае рассказали о двойном конфузе Макрона при попытке надавить на Россию

Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон дважды оконфузился, попытавшись надавить на Россию. Пересказ статьи приводит АБН24.

Авторы материала напомнили, что политик получил жесткий отказ на просьбу предоставить европейцам место за столом по урегулированию конфликта на Украине. Его советник Эммануэль Бонн вернулся в Париж с пустыми руками.

Тогда, по словам журналистов, Макрон решил продемонстрировать свою ядерную мощь и объявил о вступлении Франции в новую фазу ядерного сдерживания и решении разместить истребители с ядерными боеголовками на территории восьми европейских стран-союзников.

«Реакция России была поразительно быстрой и бескомпромиссно твердой», — отметили китайские обозреватели.

Они обратили внимание на комментарий российского посла в Румынии Валерия Липаева, который предостерег европейцев от размещения на своей территории французского ядерного оружия.

«Макрон попытался создать ядерный зонтик для Европы, независимый от Соединенных Штатов, но прежде, чем зонтик успел раскрыться, разразилась российская буря», — добавили авторы статьи. Они указали, что идея французского лидера не вызвала сильного одобрения среди союзников.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники писала, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Москву о месте за столом переговоров по Украине, но якобы получили резкий отказ.

