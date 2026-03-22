Песков: Украина шантажирует всех в Европе

Украина сейчас шантажирует всех в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Вести».

Так он ответил на вопрос о том, могут ли европейские страны пытаться шантажировать американского президента Дональда Трампа, предлагая ему помощь в конфликте на Ближнем Востоке в обмен на участие США в конфликте на Украине.

«Не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать, там пока всех шантажирует Украина в Европе», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Европы и Украины крылатым выражением: «Хвост виляет собакой». По его словам, власти в Киеве манипулируют государствами Европейского союза и ведут себя опасно и агрессивно, но ЕС все равно поставляет Украине оружие и деньги.