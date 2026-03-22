22:23, 22 марта 2026Мир

В Кремле назвали главного шантажиста в Европе

Песков: Украина шантажирует всех в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Украина сейчас шантажирует всех в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Вести».

Так он ответил на вопрос о том, могут ли европейские страны пытаться шантажировать американского президента Дональда Трампа, предлагая ему помощь в конфликте на Ближнем Востоке в обмен на участие США в конфликте на Украине.

«Не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать, там пока всех шантажирует Украина в Европе», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Европы и Украины крылатым выражением: «Хвост виляет собакой». По его словам, власти в Киеве манипулируют государствами Европейского союза и ведут себя опасно и агрессивно, но ЕС все равно поставляет Украине оружие и деньги.

    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    Зеленский высказался о награде России по итогам конфликта

    Умеров подвел итоги переговоров США и Украины во Флориде

    Родственники военных ВСУ вышли на «майдан вдов»

    Появились подробности об атаке ВСУ на Ленинградскую область

    На Украине рассказали о возможном «финте» Зеленского в Иране

    Иран пригрозил США новыми целями для ударов

    Зеленский заявил об активизации ВС России из-за погоды

    В Кремле назвали главного шантажиста в Европе

    Предсказано будущее возможной наземной операции США в Иране

    Все новости
