Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 8 марта 2026Мир

Путин использовал крылатое выражение при описании отношений Украины и ЕС

Президент Путин заявил, что Киев манипулирует странами ЕС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Европы и Украины крылатым выражением: «Хвост виляет собакой». Фрагмент интервью главы государства опубликовал в своем Telegram-канале жураналист Павел Зарубин.

По словам Путина, власти в Киеве манипулируют государствами Европейского союза (ЕС) и ведут себя опасно и агрессивно, но ЕС все равно поставляет режиму оружие и деньги.

Положение европейских стран, продолжил он, на топливном рынке из-за Украины может ухудшиться, как это случилось после подрыва «Северных потоков». Однако в Европе все еще продолжают потакать Киеву.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал действия украинских властей. Он выступил против дальнейшего финансирования Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали скандал с конфискацией денег у украинских инкассаторов

    Путин использовал крылатое выражение при описании отношений Украины и ЕС

    У блогерши Лерчек обнаружили рак

    Названы последствия скандала с украинскими инкассаторами для Зеленского

    Российская лыжница Непряева показала лучший результат в карьере

    На Байкале водителей начнут наказывать за новое нарушение

    Уехавшая в Европу Лазарева высказалась о «ностальгии по березкам»

    В США раскрыли стоимость первой недели военной операции против Ирана

    Россиянка захотела сменить домофон и потеряла миллионы рублей

    Песков философски ответил на вопрос российского журналиста о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok