Президент Путин заявил, что Киев манипулирует странами ЕС

Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Европы и Украины крылатым выражением: «Хвост виляет собакой». Фрагмент интервью главы государства опубликовал в своем Telegram-канале жураналист Павел Зарубин.

По словам Путина, власти в Киеве манипулируют государствами Европейского союза (ЕС) и ведут себя опасно и агрессивно, но ЕС все равно поставляет режиму оружие и деньги.

Положение европейских стран, продолжил он, на топливном рынке из-за Украины может ухудшиться, как это случилось после подрыва «Северных потоков». Однако в Европе все еще продолжают потакать Киеву.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал действия украинских властей. Он выступил против дальнейшего финансирования Украины.