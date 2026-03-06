Реклама

Мир
17:30, 6 марта 2026

Зеленского назвали попрошайкой

Филиппо выступил против финансирования Украины и назвал Зеленского попрошайкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал действия украинских властей и выступил против дальнейшего финансирования Украины. Об этом он заявил в соцсети X.

«Их президент-попрошайка [президент Украины Владимир Зеленский] угрожает главе правительства, а потом они ноют: "Нас плохо принимают в Венгрии!" Ни одного евро больше Украине — хватит!» — написал политик.

Так Филиппо отреагировал на публикацию аккаунта МИД Украины с рекомендацией украинским гражданам воздержаться от поездок в Венгрию из-за «невозможности гарантировать их безопасность в связи с действиями венгерских властей».

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер премьера Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.

